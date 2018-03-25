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25 марта 2018
Дороги
Обнинские водители продолжают садиться за руль пьяными
За последние двое суток в Обнинске случилось семь аварий.
Как проинформировали в ГИБДД города, к счастью, не было ни одного пострадавшего. Но зато сотрудники ДПС задержали двух водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас в отношении таких безответственных граждан принимаются достаточно жесткие меры: их лишают водительских прав, штрафуют на большие суммы, на них даже заводят уголовные дела. Но время от времени люди все равно садятся за руль в нетрезвом виде. И хотя таковых стало значительно меньше, искоренить это явление пока не получается.
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