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25 марта 2018
ЖКХ
По соседству с Обнинском может случиться трагедия
Знают, что бесполезно. И жилищная инспекция никаких мер не принимает.
Так, малоярославцы уверяют, что у них по всему городу свисают огромные сосульки, но никому до этого нет никакого дела.
В частности, жители дома №1 по Ново-театральному проезду боятся выходить из своих подъездов. По крайней мере, сейчас стараются это делать очень быстро, дабы не оказаться погребенными под огромными наледями, лежащими на козырьках подъездов. И чтобы не получить удар от массивных сосулек, свисающих прямо над этими же козырьками. Точно такая же ситуация и в доме № 3 по этому же проезду, а также во всех близлежащих домах.
Одним словом, там в любой момент может произойти трагедия. Наверное, только после этого начнут искать виноватых.
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