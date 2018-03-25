По соседству с Обнинском может случиться трагедия

Если в Обнинске управляющие компании еще как-то реагируют на жалобы жителей, то в соседнем Малоярославце люди уже даже перестали туда обращаться по разным поводам.Знают, что бесполезно. И жилищная инспекция никаких мер не принимает.Так, малоярославцы уверяют, что у них по всему городу свисают огромные сосульки, но никому до этого нет никакого дела.В частности, жители дома №1 по Ново-театральному проезду боятся выходить из своих подъездов. По крайней мере, сейчас стараются это делать очень быстро, дабы не оказаться погребенными под огромными наледями, лежащими на козырьках подъездов. И чтобы не получить удар от массивных сосулек, свисающих прямо над этими же козырьками. Точно такая же ситуация и в доме № 3 по этому же проезду, а также во всех близлежащих домах.Одним словом, там в любой момент может произойти трагедия. Наверное, только после этого начнут искать виноватых.