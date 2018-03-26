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26 марта 2018
Общество
Компания Обнинскоргсинтез подарила более сотни билетов
Посетить этот уникальный концерт выпала удача сотрудницам компании «Обнинскоргсинтез», которая в качестве поощрения за хороший труд подарила им билеты на это уникальное шоу.
Олег Газманов как настоящий профессионал блестяще провёл свой концерт, создав в зале тёплую атмосферу и доверительные отношения со зрителями, которые с удовольствием подпевали артисту.
Для сотрудниц компании «Обнинскоргсинтез», как впрочем, и для остальных представительниц прекрасного пола, этот концерт стал замечательным подарком в честь весенних праздников!
А в апреле состоится поездка сотрудников за счёт компании в Троице-Сергиевскую лавру.
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