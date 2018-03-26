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Компания Обнинскоргсинтез подарила более сотни билетов

26 марта 2018
Общество


Компания Обнинскоргсинтез подарила более сотни билетов

На днях на сцене Городского Дворца Культуры выступил один из самых легендарных артистов российской эстрады Олег ГАЗМАНОВ, подготовивший для обнинского слушателя весьма необычную программу под названием «Вперед Россия!».

Посетить этот уникальный концерт выпала удача сотрудницам компании «Обнинскоргсинтез», которая в качестве поощрения за хороший труд подарила им билеты на это уникальное шоу.

Олег Газманов как настоящий профессионал блестяще провёл свой концерт, создав в зале тёплую атмосферу и доверительные отношения со зрителями, которые с удовольствием подпевали артисту.

Для сотрудниц компании «Обнинскоргсинтез», как впрочем, и для остальных представительниц прекрасного пола, этот концерт стал замечательным подарком в честь весенних праздников!

Стоит отметить, «Обнинскоргсинтез» регулярно организовывает для своих сотрудников выезды на экскурсии в Москву - в музеи и другие культурные объекты. Недавно, к примеру, Обнинскоргсинтез поощрил работников и детей работников поездкой на цирковое представление в Москву.

А в апреле состоится поездка сотрудников за счёт компании в Троице-Сергиевскую лавру.



 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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