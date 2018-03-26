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Балабановские дети вновь рискуют жизнью

26 марта 2018
Транспорт


Балабановские дети вновь рискуют жизнью

В соседнем с Обнинском Балабанове жителям города вновь приходится рисковать собственной жизнью из-за того, что в районе наземного перехода сотрудники Московской железной дороги не считают нужным разъединять вагоны товарных поездов.

Некоторое время назад администрации города удалось договориться с руководством местного представительства МЖД, которое обещало в дневное время не перекрывать проход гражданам. Однако после ремонта «воздушного» перехода горожане вновь оказались в западне.

Пользоваться сооружением, позволяющим преодолеть паутину рельсов через верх, балабановцы не желают, поскольку «воздушный» мост построен в совершенно неудобном для движения пешеходов месте. Поэтому в отрезанные микрорайоны города людям приходится пробираться весьма опасным способом – через сцепление составов и даже под вагонами.

Самым пугающим является то, что в отрезанном железной дорогой микрорайоне находится балабановкая школа искусств, в которой учатся дети разных возрастов. И им также приходится преодолевать опасное препятствие.

В администрации города пообещали еще раз переговорить с местным представительством МЖД и попробовать вернуться к прежним договоренностям.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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