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26 марта 2018
Транспорт
Балабановские дети вновь рискуют жизнью
Некоторое время назад администрации города удалось договориться с руководством местного представительства МЖД, которое обещало в дневное время не перекрывать проход гражданам. Однако после ремонта «воздушного» перехода горожане вновь оказались в западне.
Пользоваться сооружением, позволяющим преодолеть паутину рельсов через верх, балабановцы не желают, поскольку «воздушный» мост построен в совершенно неудобном для движения пешеходов месте. Поэтому в отрезанные микрорайоны города людям приходится пробираться весьма опасным способом – через сцепление составов и даже под вагонами.
Самым пугающим является то, что в отрезанном железной дорогой микрорайоне находится балабановкая школа искусств, в которой учатся дети разных возрастов. И им также приходится преодолевать опасное препятствие.
В администрации города пообещали еще раз переговорить с местным представительством МЖД и попробовать вернуться к прежним договоренностям.
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