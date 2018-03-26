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26 марта 2018
Власть
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
Такое распоряжение дал сегодня губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ после ужасной трагедии в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре погибли более пятидесяти человек.
- Руководствуясь здравым смыслом, отмечу, что лучше сейчас получить замечание от контролирующих органов, чем потом допустить гибель людей,– отметил Анатолий Дмитриевич.
Поддержал главу региона и мэр Обнинска Владислав ШАПША, отметивший, что, несмотря на то, что бизнесмены наукограда подходят к своим обязательствам со всей ответственностью, лишняя проверка никогда не повредит.
- Проверку проведем обязательно, хотя наши предприниматели подходят к безопасности очень серьезно. С некоторыми из них я сегодня уже успел пообщаться по этому вопросу, но, тем не менее, на городской планерке мной будут даны все необходимые распоряжения, и без внимания эту ситуацию мы не оставим, - заверил Владислав Валерьевич.
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