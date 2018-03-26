|
26 марта 2018
Благоустройство
В Обнинске не могут поймать вандалов, уродующих остановки
Один из таких сигналов поступил в редакцию сегодня утром.
- Я каждый день езжу на работу и, сидя в маршрутке, смотрю, в том числе, и на остановочные павильоны, так вот первая остановка на 51 микрорайоне, как только заворачиваешь с проспекта Маркса, это какой-то ужас! Стекла все заляпаны следами от объявлений, поэтому назвать эту новую конструкцию красивой язык не повернется, - возмущается жительница первого наукограда Марина Денисовна.
Несмотря на то, что следит за состоянием павильонов частная компания, обнинцы задаются вопросом: куда смотрят власти?
Как рассказала журналистам портала Obninsk.Name специалист отдела дизайна и рекламы администрации первого наукограда Татьяна БРАГИНА, очищают конструкции от несанкционированной рекламы сотрудники постоянно, однако на месте сорванных объявлений тут же появляются новые.
- Стекла заклеиваются постоянно людьми, которых невозможно за руку поймать, а следы от таких объявлений очень сложно очистить, - поясняет Татьяна Валентиновна.
По словам Брагиной, в ближайшем будущем город намерен опробовать химическую очистку конструкций, однако сделать это можно будет лишь с наступлением теплой погоды. Таковы условия использования препаратов.
Просмотров: 248
Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #остановки, #благоустройство, #объявления:
26 марта 2018
В Балабанове взялись за снег
Администрация Балабанова в очередной раз напомнила управляющим компаниям и ООО «Динас-сервис» о необходимости
25 марта 2018
Балабановцы узнают всё
В соседнем с Обнинском Балабанове на улицах города начали устанавливать информационные доски. Несколько
23 марта 2018
Идеи по Городищу обсудят с боровчанами
В соседнем с Обнинском Боровске определились с концепцией благоустройства общественной зоны, которую
22 марта 2018
Обнинские ТОСы вышли на новый уровень
Недавно начальник отдела по благоустройству Андрей БЕЛИКОВ отчитался по запланированным на 2018-ый год
21 марта 2018
В Боровске стало светлее
Проблемы с подачей электричества – одна из проблем, которая знакома практически всем поселениям Боровского
21 марта 2018
Балабановский рейтинг возглавила дорога к поликлинике
В соседнем с Обнинском Балабанове подвели подсчет мнений за благоустройство общественных территорий.
22 марта 2018
Балабановский рынок загадили птицы
Торговцы, ведущие свой бизнес на балабановском муниципальном рынке, переживают не лучшие времена. Тем
20 марта 2018
Мэр Обнинска порекомендовал коллегам готовиться к субботникам
В прошлом году в Обнинске состоялось рекордное количество субботников, с не менее рекордным количеством
19 марта 2018
Сегодня станет известно, какая территория попадет в программу по благоустройству
Вчера в Обнинске состоялись не только президентские выборы, но также и голосование за общественную территорию,
19 марта 2018
Боровские коммунальщики ударно потрудились на свой профессиональный праздник
Весьма ответственным выдался для боровских представителей сферы ЖКХ их профессиональный праздник, который
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Общество
14 марта 2018
Умер Владимир Егоров
Лента новостей
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Уже...
26 марта 2018
Житель Обнинска оплатил огромный долг за жилищно-коммунальные услуги
Обнинские...
26 марта 2018
Юристов Горсобрания хотят порадовать ремонтом
Обновить...
26 марта 2018
Обнинские полицейские предотвратили каржу спиртного из магазина
Недавно...
26 марта 2018
На жительницу Обнинска во дворе наехала иномарка
Вчера...
24 марта 2018
В Балабанове
В...
24 марта 2018
Прокуратура заставила районную администрацию предоставить ребенку жилье
В...
23 марта 2018
В Обнинске стало меньше аварийных деревьев
В...
23 марта 2018
Боровчанам вновь предложили жаловаться на сосульки
Неустойчивая...
23 марта 2018
В обнинских школах заблаговременно покупают учебники
Соответствующий...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинцам лучше остаться дома на выходных
2
2
Вместе со снегом с обнинских дорог начал сходить асфальт
3
2
По соседству с Обнинском может случиться трагедия
4
1
Наличие маршруток в Заовражье зависит от «дорожной» щедрости застройщиков
5
1
В Обнинске стало меньше аварийных деревьев
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
4
Обнинцам лучше остаться дома на выходных
5
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.