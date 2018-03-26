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В Обнинске не могут поймать вандалов, уродующих остановки

26 марта 2018
Благоустройство


В Обнинске не могут поймать вандалов, уродующих остановки

О том, что многие автобусные павильоны выглядят безобразно, нам неоднократно сообщают читатели.

Один из таких сигналов поступил в редакцию сегодня утром.

- Я каждый день езжу на работу и, сидя в маршрутке, смотрю, в том числе, и на остановочные павильоны, так вот первая остановка на 51 микрорайоне, как только заворачиваешь с проспекта Маркса, это какой-то ужас! Стекла все заляпаны следами от объявлений, поэтому назвать эту новую конструкцию красивой язык не повернется, - возмущается жительница первого наукограда Марина Денисовна.

Несмотря на то, что следит за состоянием павильонов частная компания, обнинцы задаются вопросом: куда смотрят власти?

Как рассказала журналистам портала Obninsk.Name специалист отдела дизайна и рекламы администрации первого наукограда Татьяна БРАГИНА, очищают конструкции от несанкционированной рекламы сотрудники постоянно, однако на месте сорванных объявлений тут же появляются новые.

- Стекла заклеиваются постоянно людьми, которых невозможно за руку поймать, а следы от таких объявлений очень сложно очистить, - поясняет Татьяна Валентиновна.

По словам Брагиной, в ближайшем будущем город намерен опробовать химическую очистку конструкций, однако сделать это можно будет лишь с наступлением теплой погоды. Таковы условия использования препаратов.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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