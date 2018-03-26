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Под Обнинском опять случился пожар

26 марта 2018
Происшествия


Под Обнинском опять случился пожар

Сегодня рядом с Обнинском, недалеко от деревни Доброе, случился пожар.

Как проинформировали в городской пожарной части – восьмом отряде ФПС по Калужской области, в СНТ «Медик» сгорела хозяйственная постройка. К счастью, сама дача не пострадала: пожарные вовремя успели предотвратить распространение огня. Хозяин туда прибыл уже после случившегося, а спасателей вызвали его соседи.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Сейчас в этом разбираются специалисты.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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