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В Балабанове взялись за снег

26 марта 2018
Благоустройство


В Балабанове взялись за снег

Администрация Балабанова в очередной раз напомнила управляющим компаниям и ООО «Динас-сервис» о необходимости проводить уборку городских территорий своевременно.

- Надо тротуары песком посыпать рано утром, а не в обед, когда это уже не актуально, - заявил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ.

Между тем подрядчик, выполняющий городской контракт, уже начал вывоз снега с одной из проблемных улиц города - Энергетиков. Именно здесь наблюдается наибольшее скопление автотранспорта, который местные жители паркуют надолго, что мешает своевременной и качественной уборке автодороги от снега и наледи.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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