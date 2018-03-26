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Житель Обнинска оплатил огромный долг за жилищно-коммунальные услуги

26 марта 2018
ЖКХ


Житель Обнинска оплатил огромный долг за жилищно-коммунальные услуги

Обнинские судебные приставы взыскали с жителя наукограда около 145 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам.

Как проинформировали в пресс-службе УФФСП по Калужской области, в добровольном порядке мужчина с долгом не рассчитался, и приставы приступили к принудительному исполнению решения суда. Неплательщику ограничили выезд за пределы страны, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении его имущества, около 10 тысяч рублей силовики взыскали путем удержания денежных средств с доходов должника, а также они вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора.

В конечном итоге этот гражданин решил прекратить регулярное общение с судебными приставами и полностью рассчитался. Все ограничения с него были тут же сняты.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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