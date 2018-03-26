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26 марта 2018
Транспорт
Социальное такси в Обнинске дышит на ладан
Среди множества цифр, отчетов и прочего проскользнула весьма любопытная информация, которая, надеемся, привлечет особенное внимание властей.
Так, в Обнинске функционируют 214 низкопольных автобусов, предназначенных для удобства передвижения людей с особыми потребностями, еще два транспортных средства оборудованы специальным трапом, чтобы колясочники могли спокойно подняться в кабину.
Также в наукограде уже семь лет работает социальное такси. И вот в нем основная загвоздка. Как сообщил Владимир Алексеевич, изношенность транспорта достигла почти 100%. А для колясочников это значит только одно – через пару-тройку лет они будут передвигаться либо на развалюхах, либо вовсе лишатся услуги социального такси.
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