|
26 марта 2018
Люди
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Уже несколько изданий сообщили о грядущих кадровых изменениях в областном центре.
Так, буквально завтра мэрия Калуги будет «обезглавлена». На внеочередном заседании Думы градоначальник Константин ГОРОБЦОВ покинет свой пост.
Уже определено имя преемника. По неофициальной информации, кресло калужского градоначальника займет региональный министр экономического развития Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. Кто в этом случае займёт его место — пока неизвестно.
Дмитрий Олегович примерит на себя роль главы администрации уже в третий раз. В 2004-м году его обошел и возглавил администрацию Максим АКИМОВ, в 2007-м кресло городского головы занял Николай ЛЮБИМОВ.
Для обоих кандидатов Калуга стала хорошим трамплином для карьерного взлета. Пойдет ли по такому же пути Дмитрий Разумовский — покажет время.
Просмотров: 393
Последние новости из рубрики «Люди» и по тэгам #кадры, #министерство, #назначение:
20 марта 2018
В ФЭИ откроют мемориальную доску Владимира Поплавского
Торжественное событие произойдет в эту пятницу, 23 марта. Свою трудовую деятельность Владимир Михайлович
16 февраля 2018
Начальник ОМВД Сергей Воронежский потерял приставку «врио»
Сегодня в обнинском отделе полиции произошло знаковое событие. Представитель руководства ОМВД России
31 января 2018
В обнинском отделе по вопросам миграции ждут новых сотрудников
В ближайшее время штат отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Обнинску пополнится четырьмя
17 января 2018
Руководитель обнинского ОМВД Александр Кудряшов уехал в столицу
После подведения итогов 2017 года руководитель ОМВД по городу Обнинску Александр КУДРЯШОВ покинул свой
16 января 2018
В КБ №8 сегодня назначили нового главного врача!
Масштабное событие произошло сегодня в здравоохранении города Обнинска. Клиническую больницу №8 посетили
12 января 2018
Обнинцы перевели Владимира Петрова в МРНЦ
После увольнения экс-главного врача клинической больницы №8 Владимира ПЕТРОВА с прежнего поста, горожане
30 декабря 2017
Руководитель Калужского УМВД уедет в столицу?
Об этом сообщил издательский дом «КоммерсантЪ». Связано это с кадровыми перестановками в структуре МВД.
20 декабря 2017
Евгений Гуров стал новым главой администрации Ермолина
Депутаты ермолинской Городской Думы утвердили нового руководителя местной администрации. Единогласным
11 декабря 2017
Из-за халатности региональный министр лесного хозяйства лишился портфеля
После скандала в соседнем с Обнинском Боровском районе, связанного с вырубкой леса, два областных ведомства
4 декабря 2017
В областном Минспорта опровергли скорую смену директора школы Латыниной
На прошлой неделе школа спортивной гимнастики Ларисы ЛАТЫНИНОЙ отмечала десятилетний юбилей спортивного
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Общество
14 марта 2018
Умер Владимир Егоров
Лента новостей
26 марта 2018
Житель Обнинска оплатил огромный долг за жилищно-коммунальные услуги
Обнинские...
26 марта 2018
В Балабанове
Администрация...
26 марта 2018
Юристов Горсобрания хотят порадовать ремонтом
Обновить...
26 марта 2018
Обнинские полицейские предотвратили каржу спиртного из магазина
Недавно...
26 марта 2018
На жительницу Обнинска во дворе наехала иномарка
Вчера...
25 марта 2018
Балабановцы
В...
24 марта 2018
В Балабанове
В...
24 марта 2018
Прокуратура заставила районную администрацию предоставить ребенку жилье
В...
23 марта 2018
В Обнинске стало меньше аварийных деревьев
В...
23 марта 2018
Боровчанам вновь предложили жаловаться на сосульки
Неустойчивая...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинцам лучше остаться дома на выходных
2
2
Вместе со снегом с обнинских дорог начал сходить асфальт
3
2
По соседству с Обнинском может случиться трагедия
4
1
Наличие маршруток в Заовражье зависит от «дорожной» щедрости застройщиков
5
1
В Обнинске стало меньше аварийных деревьев
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
4
Обнинцам лучше остаться дома на выходных
5
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.