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Калужская область может лишиться министра экономического развития

26 марта 2018
Люди


Калужская область может лишиться министра экономического развития

Уже несколько изданий сообщили о грядущих кадровых изменениях в областном центре.

Так, буквально завтра мэрия Калуги будет «обезглавлена». На внеочередном заседании Думы градоначальник Константин ГОРОБЦОВ покинет свой пост.

Уже определено имя преемника. По неофициальной информации, кресло калужского градоначальника займет региональный министр экономического развития Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. Кто в этом случае займёт его место —  пока неизвестно.

Дмитрий Олегович примерит на себя роль главы администрации уже в третий раз. В 2004-м году его обошел и возглавил администрацию Максим АКИМОВ, в 2007-м кресло городского головы занял Николай ЛЮБИМОВ.

Для обоих кандидатов Калуга стала хорошим трамплином для карьерного взлета. Пойдет ли по такому же пути Дмитрий Разумовский — покажет время.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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