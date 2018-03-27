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27 марта 2018
Благоустройство
Ленин вышел из тени
В рамках этой работы подрядчик спилил ели, которые долгие годы прятали от прямых взглядов прохожих памятник Владимиру УЛЬЯНОВУ.
Примечательно, что в отличие от властей Боровска, балабановская администрация не собирается переносить фигуру главного революционера страны с глаз долой. Более того, территорию возле памятника решено благоустроить, а дорогу, ведущую от территории РЖД до автодороги А-108, отремонтировать. Работы намечены на весну 2018 года.
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