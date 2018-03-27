Ленин вышел из тени

На днях в дежурную часть МВД по Боровскому району поступило сообщение о краже от одного из сетевых магазинов.

В соседнем с Обнинском Балабанове активно идёт опиловка старых и больных деревьев.В рамках этой работы подрядчик спилил ели, которые долгие годы прятали от прямых взглядов прохожих памятник Владимиру УЛЬЯНОВУ.Примечательно, что в отличие от властей Боровска, балабановская администрация не собирается переносить фигуру главного революционера страны с глаз долой. Более того, территорию возле памятника решено благоустроить, а дорогу, ведущую от территории РЖД до автодороги А-108, отремонтировать. Работы намечены на весну 2018 года.