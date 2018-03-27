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Мэр Обнинска решил выяснить, насколько заботливы местные предприниматели

27 марта 2018
Социалка


Мэр Обнинска решил выяснить, насколько заботливы местные предприниматели

Одной из главных тем на прошедшей городской планерке стала программа «Доступная среда».

Напомним, что данный проект ориентирован на организацию беспрепятственного и комфортного социального пространства для людей с ограниченными возможностями.

О том, что за последние несколько лет в рамках данной программы было реализовано, и что еще предстоит воплотить в жизнь, рассказал начальник Управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ.

На сегодняшний день в Обнинске зарегистрировано 7049 инвалидов, 290 из которых – дети. В общей категории числится 84 «колясочника» (22 ребенка), 37 инвалидов по слуху и 186 – по зрению.

В последние годы в первом наукограде ведется работа по организации специализированных съездов и пандусов в социально значимых объектах.

Однако что касается пандусов, то некоторые городские территории до сих пор их не имеют. Например, попасть в большинство торговых и других социальных объектов, расположенных на проспекте Маркса, в коляске попросту невозможно. Об этом на планерке рассказал редактор проекта «Обнинск без барьеров» Дмитрий МИРОНОВ.

- Пандусов либо нет вообще, либо они очень небезопасны, - прокомментировал он.

Мэр Обнинска Владислав ШАПША в свою очередь всерьез озадачился данной проблемой и попросил своих подчиненных подготовить для него специальный список так называемой социальной ответственности местных предпринимателей, в частности тех, чьи объекты располагаются на проспекте Маркса.

- Сформируйте список в открытом доступе и дайте свою экспертную оценку, - обратился сити-менеджер к коллегам.

К слову, хотелось бы, чтобы местные власти обратили внимание и на то, насколько социально-ориентировано само здание мэрии, попасть вовнутрь которого сегодня у инвалидов-колясочников возможности, увы, нет. Иначе как объяснить, что тот же самый Дмитрий Миронов принял участие в минувшей планерке по видеосвязи.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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