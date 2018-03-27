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27 марта 2018
Происшествия
Въезд в Обнинск со стороны Калуги временно затруднен
Час назад на Киевской трассе, на подъезде к Обнинску со стороны института «Сельхозрадиология», образовалась автомобильная пробка.
Многие обнинские водители простояли там не меньше 40 минут. И во время этого вынужденного «перерыва» решили, что впереди случилась какая-то серьезная авария. Но оказалось, что рядом с круговым движением, где пост МЧС, в бордюр врезалась большегрузная машина, перевозящая новенькие иномарки.
На место прибыли сотрудники ГИБДД. Сейчас там идут разбирательства.
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