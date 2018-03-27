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Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона

27 марта 2018
Политика


Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона

Как уже сообщал интернет-портал Obninsk.Name, калужский градоначальник Константин ГОРОБЦОВ сегодня сложит свои полномочия.

Константин Михайлович станет заместителем губернатора области, в его ведении будут вопросы социального блока.

В свою очередь Николай КАЛИНИЧЕВ, занимавший эту должность ранее, возглавит администрацию Боровского района, откуда в начале рабочей недели ушел Илья ВЕСЕЛОВ. Последний займет кресло министра экономического развития Калужской области. А Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, до недавнего времени возглавлявший ведомство, станет исполняющим обязанности головы города Калуги.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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