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27 марта 2018
Политика
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
Константин Михайлович станет заместителем губернатора области, в его ведении будут вопросы социального блока.
В свою очередь Николай КАЛИНИЧЕВ, занимавший эту должность ранее, возглавит администрацию Боровского района, откуда в начале рабочей недели ушел Илья ВЕСЕЛОВ. Последний займет кресло министра экономического развития Калужской области. А Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, до недавнего времени возглавлявший ведомство, станет исполняющим обязанности головы города Калуги.
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