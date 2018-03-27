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В Обнинске на отлов бродячих животных выделили 325 тысяч рублей

27 марта 2018
Животные


В Обнинске на отлов бродячих животных выделили 325 тысяч рублей

Соответствующий лот размещен на официальном портале Закупок.

Отлавливать кошек и собак специализированной организации на территории Обнинска предстоит весь 2018 год, однако по условиям контракта животных будет не больше одиннадцати штук.

При этом стоимость отлова и транспортировки одного животного – 3804 рубля. Содержание обойдется в 171 рубль в день, а эвтаназия в 528 рублей. Всего же на эти цели город готов потратить 325 791 рубль.

По информации заместителя начальника МПКХ Дмитрия ФЕДОРОВА, количество бродячих животных в черте первого наукограда в последние годы небольшое, свою положительную роль в этом вопросе играет деятельность зоозащитного цента «Новый ковчег».

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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