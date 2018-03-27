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Крышу на обнинской станции почти отремонтировали

27 марта 2018
Транспорт


Крышу на обнинской станции почти отремонтировали

Работы по восстановлению обрушившейся вчера крыши на обнинской железнодорожной станции идут весь день и уже близки к завершению.

Как выяснили корреспонденты «Obninsk.Name», поломка произошла в результате скопления внутри крыши льда, под тяжестью которого проломилось перекрытие. По счастливой случайности в этот момент пассажиров под козырьком не было, и ни один человек не пострадал.

Что же до ремонта, то подрядчик, отвечающий за работы, обещал закончить до конца сегодняшнего дня.

К слову, учитывая, что погода в ближайшее время не изменится, а обнинские коммунальщики испытывают сложности с очисткой города от снега, горожанам следует быть внимательнее и держаться подальше от хрупких конструкций.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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