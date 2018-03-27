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27 марта 2018
Торговля
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
Впрочем, произошедшая в Кемерове трагедия не оставила равнодушными и самих горожан, которые начали подмечать в Обнинске проблемные заведения.
Так, например, один из наших читателей сообщил о ситуации в магазине «Ашан», расположенном в торговом центре «Капитал».
Здесь прямо в торговом зале на потолке не хватает изолирующих плит и из провалов свисают провода, болтающиеся прямо над головами покупателей.
Иными словами, руководству магазина следовало бы проявить побольше рвения в наведении порядка, ведь как показывает практика, халатность в этих вопросах может стоить не только штрафа, но и человеческой жизни.
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