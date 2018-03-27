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Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности

27 марта 2018
Торговля


Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности

Как известно, после пожара в кемеровском торговом центре мэр Обнинска Владислав ШАПША попросил сотрудников МЧС и прокуратуры заняться проверкой пожарной безопасности в местах скопления людей.

Впрочем, произошедшая в Кемерове трагедия не оставила равнодушными и самих горожан, которые начали подмечать в Обнинске проблемные заведения.

Так, например, один из наших читателей сообщил о ситуации в магазине «Ашан», расположенном в торговом центре «Капитал».

Здесь прямо в торговом зале на потолке не хватает изолирующих плит и из провалов свисают провода, болтающиеся прямо над головами покупателей.

Иными словами, руководству магазина следовало бы проявить побольше рвения в наведении порядка, ведь как показывает практика, халатность в этих вопросах может стоить не только штрафа, но и человеческой жизни.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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