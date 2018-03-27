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Жителю Балабанова грозит четыре года тюрьмы за кражу трех пачек кофе

27 марта 2018
Криминал


Жителю Балабанова грозит четыре года тюрьмы за кражу трех пачек кофе

На днях в дежурную часть МВД по Боровскому району поступило сообщение о краже от одного из сетевых магазинов.

На место выехала следственно-оперативная группа, установившая, что мужчина похитил три упаковки кофе на общую сумму в 765 рублей.

Сотрудники уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение злоумышленника, которым оказался безработный и ранее судимый 39-летний житель Балабанова.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», что может повлечь до четырех лет лишения свободы. Пока идет следствие, мужчина находится под подпиской о невыезде.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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