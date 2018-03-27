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27 марта 2018
Криминал
Жителю Балабанова грозит четыре года тюрьмы за кражу трех пачек кофе
На днях в дежурную часть МВД по Боровскому району поступило сообщение о краже от одного из сетевых магазинов.
На место выехала следственно-оперативная группа, установившая, что мужчина похитил три упаковки кофе на общую сумму в 765 рублей.
Сотрудники уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение злоумышленника, которым оказался безработный и ранее судимый 39-летний житель Балабанова.
Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», что может повлечь до четырех лет лишения свободы. Пока идет следствие, мужчина находится под подпиской о невыезде.
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