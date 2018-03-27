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27 марта 2018
Общество
Завтра обнинцы смогут почтить память погибших в Кемерове
Страшная трагедия, потрясшая Кемерово и всю страну, не оставила равнодушным ни одного человека.
По указу Президента России Владимира ПУТИНА завтрашний день объявлен общероссийским днем траура в связи с трагедией. Завтра будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и телевизионные передачи.
Также завтра неравнодушные обнинцы могут прийти в 17:30 к мемориалу «Вечный огонь» дабы почтить память погибших.
Будет отслужена панихида, и горожане смогут зажечь памятные свечи и возложить цветы.
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