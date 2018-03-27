|
27 марта 2018
Спорт
За два дня обнинские дзюдоисты отвоевали у соперников несколько десятков медалей!
Так, до 25 марта ребята находились в Ярославской области, в городе Мышкин, где проходило Первенство ЦФО по КУДО. В рамках Первенства был организован и детский фестиваль среди юношей и девушек. Всего в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из разных городов!
Воспитанники ДЮСШ «Держава» в очередной раз показали великолепные результаты. В рамках детского фестиваля на самую верхнюю ступень пьедестала смогли взойти Арман ГЕВОРКЯН, Павел ЕЛЕЦКИЙ, Анна МАЛИНКИНА, Арсен АВЕТИСЯН, Надежда МАКЕЕВА и Арина МИШУНИЧЕВА. Позицией ниже оказались Анжелика АВЕТИСЯН, Сергей САЛОГУБ, Александра МАЛИНКИНА, Тимур СТЕПАНЮК, Михей ЕФИМОВ, Егор КОРОТКИЙ, Тимофей КУРКОВСКИЙ, Антон БОРИСОВ. А «бронзу» домой увезли Александр ЛИПИЙ и Илья СМИРНОВ.
Немало медалей обнинские спортсмены отвоевали и в рамках Первенства ЦФО. «Золото» досталось Никите УСЕНКО, Дмитрию МИШУНИЧЕВУ, Дарье ВЕЛИЧКИНОЙ, Егору ПОЛЕНКОВУ. Второе место заняли Александр КУЮЖУКЛУ и Максим СИМРНЕНКО. А почетную бронзу отобрали у соперников Егор КОВОЛЕВ и Даниил ПОЗДНЯКОВ.
К слову, шесть спортсменов ДЮСШ «Держава», занявшие первые и вторые места, отправятся на Первенство России, которое будет проходить в Москве в конце апреля.
Первое место отвоевали Ирина МАЙСТРУК, Артем КАДАНОВ, Игорь КЛИШИН и Федор ПАПОЧКИН. «Серебро» завоевал Юрий АЗИЗЯН, а на третьем месте оказались Анна КОРОБЕЙНИКОВА, Никита БУГОРОВ, Вячеслав МУСИНОВ, Иван ГРОШЕВ, Владимир ТРИГУБ и Андрей СВЕРЧКОВ.
Просмотров: 98
Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #обнинские спортсмены, #дюсш держава, #кудо, #дзюдо:
20 марта 2018
Обнинские спортсмены поборолись за «Русскую весну»
На днях в подмосковном городе Видное впервые прошел международный фестиваль борьбы «Русская весна». В
14 марта 2018
Обнинские сноубордисты померяются силами на склоне горнолыжки
Совсем скоро на обнинской горнолыжке пройдет одно из самых важных событий в жизни экстремалов наукограда.
13 марта 2018
В день выборов обнинцы смогут взять автограф у звезд спорта
Эта акция станет очередным этапом для привлечения электората на избирательные участки. Проект называется
8 марта 2018
Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе
Турнир по пулевой стрельбе, проходивший в расположенном в Липецкой области селе Конь-Колодезь, удивил
5 марта 2018
Организация турнира на призы «Обнинскоргсинтеза» покорила гостей наукограда!
Лыжный турнир на призы известной компании прошел в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие
28 февраля 2018
В Обнинске прошел лыжный мастер-класс для иностранных студентов
В Обнинске представители молодежи предприятия ОНПП «Технология» показали иностранным студентам института
27 февраля 2018
Лыжники наукограда поборются за денежный приз в полмиллиона рублей!
Компания «Обнинскоргсинтез» и СДЮСШОР «Квант» приглашают всех желающих на соревнования по лыжным гонкам,
27 февраля 2018
Обнинские дзюдоисты одержали новые победы
На днях в столице нашего региона состоялись соревнования по дзюдо на «Кубок губернатора Калужской области».
22 февраля 2018
Обнинские дзюдоисты отбили очередные медали
В очередной раз свои лидерские качества продемонстрировали спортсмены обнинской ДЮСШ «Держава». В числе
16 февраля 2018
Обнинские борцы снова лидируют на татами
Очередные награды привезли домой воспитанники обнинской ДЮСШ «Держава». Так, спортсмены наукограда на
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Общество
14 марта 2018
Умер Владимир Егоров
Лента новостей
27 марта 2018
Обнинские депутаты работают как метеоры
Сегодня...
27 марта 2018
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
Как...
27 марта 2018
Крышу на обнинской станции почти отремонтировали
Работы...
27 марта 2018
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
Как...
27 марта 2018
Жителю Балабанова грозит четыре года тюрьмы за кражу трех пачек кофе
На...
27 марта 2018
Боровчанка «приютила» три десятка мигрантов
Сотрудники...
27 марта 2018
Ленин вышел
В...
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Уже...
26 марта 2018
Житель Обнинска оплатил огромный долг за жилищно-коммунальные услуги
Обнинские...
26 марта 2018
В Балабанове
Администрация...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
8
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
2
3
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
3
3
Создание обнинской агломерации поможет региону развиваться
4
3
Обнинские волонтеры помогут улучшить работу поликлиники
5
3
Обнинцы ждали маршрутку сорок минут
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
6
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
5
4
Обнинцам лучше остаться дома на выходных
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.