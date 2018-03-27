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За два дня обнинские дзюдоисты отвоевали у соперников несколько десятков медалей!

27 марта 2018
Спорт


За два дня обнинские дзюдоисты отвоевали у соперников несколько десятков медалей!

Минувшие выходные для воспитанников обнинской ДЮСШ «Держава» выдались особенно напряженными.

Так, до 25 марта ребята находились в Ярославской области, в городе Мышкин, где проходило Первенство ЦФО по КУДО. В рамках Первенства был организован и детский фестиваль среди юношей и девушек. Всего в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из разных городов!

Воспитанники ДЮСШ «Держава» в очередной раз показали великолепные результаты. В рамках детского фестиваля на самую верхнюю ступень пьедестала смогли взойти Арман ГЕВОРКЯН, Павел ЕЛЕЦКИЙ, Анна МАЛИНКИНА, Арсен АВЕТИСЯН, Надежда МАКЕЕВА и Арина МИШУНИЧЕВА. Позицией ниже оказались Анжелика АВЕТИСЯН, Сергей САЛОГУБ, Александра МАЛИНКИНА, Тимур СТЕПАНЮК, Михей ЕФИМОВ, Егор КОРОТКИЙ, Тимофей КУРКОВСКИЙ, Антон БОРИСОВ. А «бронзу» домой увезли Александр ЛИПИЙ и Илья СМИРНОВ.

Немало медалей обнинские спортсмены отвоевали и в рамках Первенства ЦФО. «Золото» досталось Никите УСЕНКО, Дмитрию МИШУНИЧЕВУ, Дарье ВЕЛИЧКИНОЙ, Егору ПОЛЕНКОВУ. Второе место заняли Александр КУЮЖУКЛУ и Максим СИМРНЕНКО. А почетную бронзу отобрали у соперников Егор КОВОЛЕВ и Даниил ПОЗДНЯКОВ.

К слову, шесть спортсменов ДЮСШ «Держава», занявшие первые и вторые места, отправятся на Первенство России, которое будет проходить в Москве в конце апреля.

В этот же период в Москве за лидерские места боролись дзюдоисты в рамках межрегионального турнира. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Тулы, Твери, Рязани и других городов ЦФО. Воспитанники ДЮСШ «ДЕРЖАВА» в очередной раз стали победителями и призерами турнира.

Первое место отвоевали Ирина МАЙСТРУК, Артем КАДАНОВ, Игорь КЛИШИН и Федор ПАПОЧКИН. «Серебро» завоевал Юрий АЗИЗЯН, а на третьем месте оказались Анна КОРОБЕЙНИКОВА, Никита БУГОРОВ, Вячеслав МУСИНОВ, Иван ГРОШЕВ, Владимир ТРИГУБ и Андрей СВЕРЧКОВ.


 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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