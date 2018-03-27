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27 марта 2018
Миграция
Боровчанка «приютила» три десятка мигрантов
Сотрудники ОМВД России по Боровскому району установили очередной факт фиктивной постановки на учет иностранцев.
34-летняя жительница районного центра «приютила» на своей жилплощади 28 граждан Таджикистана и Азербайджана.
Как обычно бывает в таких случаях, в ходе разбирательства боровчанка пояснила, что своим «постояльцам» она не собиралась предоставлять право на проживание с ней под одной крышей, ограничившись исключительно услугой регистрации.
Полицейские и в этот раз не проявили сочувствия к сердобольной женщине. А потому, по данному факту отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении».
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