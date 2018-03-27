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Обнинские депутаты работают как метеоры

27 марта 2018
Власть


Обнинские депутаты работают как метеоры

Сегодня депутаты Обнинского городского Собрания побили все рекорды.

Заседание Горсобрания они провели за 12 минут. Причем за это время успели рассмотреть четыре непростых вопроса.

Был представлен проект решения об опубликовании изменений и дополнений в Устав города, а также проект решения о передаче муниципального имущества в собственность Калужской области. Были внесены изменения в Порядок рассмотрения городским Собранием проектов муниципальных программ. Также депутаты согласовали установление размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений и собственников помещений в многоквартирных домах города. И все это за такое короткое время!

 

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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