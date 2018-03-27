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27 марта 2018
Власть
Обнинские депутаты работают как метеоры
Заседание Горсобрания они провели за 12 минут. Причем за это время успели рассмотреть четыре непростых вопроса.
Был представлен проект решения об опубликовании изменений и дополнений в Устав города, а также проект решения о передаче муниципального имущества в собственность Калужской области. Были внесены изменения в Порядок рассмотрения городским Собранием проектов муниципальных программ. Также депутаты согласовали установление размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений и собственников помещений в многоквартирных домах города. И все это за такое короткое время!
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