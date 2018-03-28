Администрация дождалась письма

На днях в дежурную часть МВД по Боровскому району поступило сообщение о краже от одного из сетевых магазинов.

Больше месяца балабановские чиновники находились в неопределенности, ожидая от федерального казенного учреждения "Центрмагистраль" документ, который бы подтвердили незаконность нахождения торговых павильонов вдоль трассы А-108 в районе улицы Дзержинского.Ранее представители этого госпредприятия совместно с администрацией Балабанова обследовали территорию и установили факт нарушений. Однако без документального подтверждения организации, эксплуатирующей автодорогу, чиновники не могли приступить к работе по демонтажу нестационарных торговых объектов.Теперь долгожданное письмо пришло в белый дом, и там уже начали готовиться к новому витку борьбы за очистку улиц муниципалитета от устаревших НТО.