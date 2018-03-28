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Администрация дождалась письма

28 марта 2018
Экономика


Администрация дождалась письма

Больше месяца балабановские чиновники находились в неопределенности, ожидая от федерального казенного учреждения "Центрмагистраль" документ, который бы подтвердили незаконность нахождения торговых павильонов вдоль трассы А-108 в районе улицы Дзержинского.

Ранее представители этого госпредприятия совместно с администрацией Балабанова обследовали территорию и установили факт нарушений. Однако без документального подтверждения организации, эксплуатирующей автодорогу, чиновники не могли приступить к работе по демонтажу нестационарных торговых объектов.

Теперь долгожданное письмо пришло в белый дом, и там уже начали готовиться к новому витку борьбы за очистку улиц муниципалитета от устаревших НТО.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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