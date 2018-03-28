Обнинск
Новости
При покупке наркотиков обнинцу помог мессенджер

28 марта 2018
Криминал


При покупке наркотиков обнинцу помог мессенджер

Правоохранительные органы задержали местного жителя 1999 года рождения, которому вменяется в вину приобретение и хранение наркотических средств.

Мужчина, используя один из популярных мессенджеров, договорился о приобретении у неизвестного лица соли. Закладка была сделана на улице Гастелло. Забрав пакетик с веществом белого цвета, обнинец хранил его у себя до тех пор, пока в районе железнодорожной станции его не задержали полицейские.

Исследование показало, что порошок, находящийся в пакете, является производным наркотического вещества N-метилэфедрон, массой 0,34 грамма.

В отношении покупателя наркоты возбуждено уголовное дело, он может на три года лишиться свободы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 51

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #криминал, #наркотики, #закладки:


27 марта 2018

Жителю Балабанова грозит четыре года тюрьмы за кражу трех пачек кофе
На днях в дежурную часть МВД по Боровскому району поступило сообщение о краже от одного из сетевых магазинов.
26 марта 2018

Обнинские полицейские предотвратили кражу спиртного из магазина
Недавно обнинскими полицейскими была предотвращена очередная попытка кражи из магазина. Задержанными...
21 марта 2018

Обнинец хотел сделать девушке подарок, а стал жертвой мошенника
Молодой парень, житель города Обнинска, ведомый самыми светлыми чувствами, хотел сделать своей девушке...
22 марта 2018

Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за кражу автомобиля
Прокуратура Боровского района утвердила обвинительное заключение в отношение 34-летнего жителя Московской...
21 марта 2018

Житель Обнинска отправится за решетку за незаконное хранение оружия
Уголовное дело обнинскими правоохранителями возбуждено в отношении местного жителя. Согласно материалам...
20 марта 2018

Фельдшер скорой помощи обворовывал пациентов
В соседнем с Обнинском Жуковском районе вынесен приговор фельдшеру Центральной районной больницы, виновному...
20 марта 2018

Обнинские полицейские вычислили «карточного» вора
На данный момент сотрудники полиции города Обнинска расследуют уголовное дело по факту хищения денежных...
18 марта 2018

В Обнинске сын обокрал своих родителей
Причем преступление совершил не неразумный подросток, а 46-летний человек, правда, в его биографии уже...
16 марта 2018

Мужчина получил один год условно за кражу денег из банкомата
Как сообщает прокуратура Боровского района, 39-летний житель признан виновным в краже денежных средств.
17 марта 2018

Обнинские полицейские обнаружили теплицу с коноплей
Следственным отделом ОМВД России по городу Обнинску расследуется уголовное дело по факту сбыта наркотических...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.