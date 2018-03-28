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28 марта 2018
Криминал
При покупке наркотиков обнинцу помог мессенджер
Правоохранительные органы задержали местного жителя 1999 года рождения, которому вменяется в вину приобретение и хранение наркотических средств.
Мужчина, используя один из популярных мессенджеров, договорился о приобретении у неизвестного лица соли. Закладка была сделана на улице Гастелло. Забрав пакетик с веществом белого цвета, обнинец хранил его у себя до тех пор, пока в районе железнодорожной станции его не задержали полицейские.
Исследование показало, что порошок, находящийся в пакете, является производным наркотического вещества N-метилэфедрон, массой 0,34 грамма.
В отношении покупателя наркоты возбуждено уголовное дело, он может на три года лишиться свободы.
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