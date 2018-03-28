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В Обнинске готовятся к установке новой партии заглушек

28 марта 2018
ЖКХ


В Обнинске готовятся к установке новой партии заглушек

После наступления зимы в Обнинске временно прекратили устанавливать заглушки на систему водоотведения в квартирах должников.

И вот в ближайшее время, как только на крышах растает снег, этот процесс возобновится. В этом корреспондента Obninsk.Name заверил директор муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

Работники этого предприятия постоянно отслеживают неплательщиков и заглушки появятся в первую очередь у тех, кто имеет самые большие долги. Списки уже составляются.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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