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28 марта 2018
Дороги
В Обнинске обновят более пятидесяти пешеходных переходов
Для этих целей МПКХ ищет подрядную организацию. По условиям аукциона, часть материалов предоставит заказчик, а светоотражающие шарики, трафареты и транспортировка лягут на плечи подрядной организации.
Несмотря на то, что приводить в порядок город, как правило, стараются к первомайским праздникам, в этот раз МПКХ оставило временной люфт и указало дату окончания покрасочных работ – первое июня. Потому что на сегодняшний день никто не знает, когда сойдет снег и, соответственно, можно будет приступить к обновлению разметки.
На эти цели администрация города выделила коммунальщикам субсидию. Таким образом, в городе будет обновлено более пятидесяти пешеходных «зебр». Работы обойдутся в 764 тысяч рублей.
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