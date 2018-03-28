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Обнинские преподаватели встретились для обмена опытом

28 марта 2018
Образование


Обнинские преподаватели встретились для обмена опытом

Сегодня в стенах лицея «Держава» прошли «Городские преподавательские чтения», на которых обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего развития образования в городе.

В этот раз главной темой для обсуждения стал инновационный подход в развитии педагогических методик и применение их на практике.

Участники чтений поделились примерами как уже действующих программ, так и теми, внедрение которых планируется в ближайшее время.

Как отметила начальник отдела общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, на сегодняшний день инновационная деятельность – один из главных приоритетов развития её ведомства, и Обнинск показывает на этом поприще заметные успехи.

- Это никогда не было нашей основной целью, но, тем не менее, у нас ведется системная работа, и показатели одни из лучших в регионе. То, что несколько лет назад казалось новаторством, сегодня уже воспринимается как нечто привычное, и это говорит само за себя. И что особенно важно, мы осваиваем не только новые формы и способы обучения, но и новые методики работы вообще, - рассказала Татьяна Валерьевна.

Так, например, одной из таких методик можно назвать работу преподавателей не только с учениками, но и с их родителями через проведение семинаров и классных часов, которые помогают установить более тесный контакт между взрослыми и детьми.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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