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Жительница Обнинска стала бронзовым призером чемпионата России

28 марта 2018
Спорт


Жительница Обнинска стала бронзовым призером чемпионата России

В Краснодаре завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщила пресс-служба Параолимпийского комитета России, в соревнованиях приняли участие около двухсот пловцов со всей страны, включая спортсменов, входящих в сборную страны и занимавших призовые места на мировой арене.

Защищать честь наукограда выпало воспитаннице спортшколы «Квант» Надежде БЕДНЯКОВОЙ, выступавшей сразу в пяти дисциплинах, самой успешной из которых оказался заплыв на дистанцию сто метров стилем баттерфляй.

Девушка показала отличный результат и смогла навязать серьезную борьбу даже более именитым конкурентам, заняв по итогам выступления третью ступень пьедестала и получив бронзовую медаль.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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