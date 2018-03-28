|
28 марта 2018
Спорт
Жительница Обнинска стала бронзовым призером чемпионата России
В Краснодаре завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как сообщила пресс-служба Параолимпийского комитета России, в соревнованиях приняли участие около двухсот пловцов со всей страны, включая спортсменов, входящих в сборную страны и занимавших призовые места на мировой арене.
Защищать честь наукограда выпало воспитаннице спортшколы «Квант» Надежде БЕДНЯКОВОЙ, выступавшей сразу в пяти дисциплинах, самой успешной из которых оказался заплыв на дистанцию сто метров стилем баттерфляй.
Девушка показала отличный результат и смогла навязать серьезную борьбу даже более именитым конкурентам, заняв по итогам выступления третью ступень пьедестала и получив бронзовую медаль.
Просмотров: 225
Последние новости из рубрики «Спорт»:
27 марта 2018
За два дня обнинские дзюдоисты отвоевали у соперников несколько десятков медалей!
Минувшие выходные для воспитанников обнинской ДЮСШ «Держава» выдались особенно напряженными. Так, до
20 марта 2018
Обнинские спортсмены поборолись за «Русскую весну»
На днях в подмосковном городе Видное впервые прошел международный фестиваль борьбы «Русская весна». В
14 марта 2018
Обнинские сноубордисты померяются силами на склоне горнолыжки
Совсем скоро на обнинской горнолыжке пройдет одно из самых важных событий в жизни экстремалов наукограда.
13 марта 2018
В день выборов обнинцы смогут взять автограф у звезд спорта
Эта акция станет очередным этапом для привлечения электората на избирательные участки. Проект называется
8 марта 2018
Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе
Турнир по пулевой стрельбе, проходивший в расположенном в Липецкой области селе Конь-Колодезь, удивил
5 марта 2018
Организация турнира на призы «Обнинскоргсинтеза» покорила гостей наукограда!
Лыжный турнир на призы известной компании прошел в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие
28 февраля 2018
В Обнинске прошел лыжный мастер-класс для иностранных студентов
В Обнинске представители молодежи предприятия ОНПП «Технология» показали иностранным студентам института
27 февраля 2018
Лыжники наукограда поборются за денежный приз в полмиллиона рублей!
Компания «Обнинскоргсинтез» и СДЮСШОР «Квант» приглашают всех желающих на соревнования по лыжным гонкам,
27 февраля 2018
Обнинские дзюдоисты одержали новые победы
На днях в столице нашего региона состоялись соревнования по дзюдо на «Кубок губернатора Калужской области».
22 февраля 2018
Обнинские дзюдоисты отбили очередные медали
В очередной раз свои лидерские качества продемонстрировали спортсмены обнинской ДЮСШ «Держава». В числе
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Ну и ну!
22 марта 2018
Заезжие циркачи пугают горожан
Лента новостей
28 марта 2018
При покупке наркотиков обнинцу помог мессенджер
Правоохранительные...
28 марта 2018
В Боровском районе прошли скорбные акции
Сегодня,...
28 марта 2018
Жители Обнинска жалуются на неработающие лифты и отсутствие воды
К...
27 марта 2018
Обнинские депутаты работают как метеоры
Сегодня...
27 марта 2018
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
Как...
27 марта 2018
Крышу на обнинской станции почти отремонтировали
Работы...
27 марта 2018
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
Как...
27 марта 2018
Жителю Балабанова грозит четыре года тюрьмы за кражу трех пачек кофе
На...
27 марта 2018
Боровчанка «приютила» три десятка мигрантов
Сотрудники...
27 марта 2018
Ленин вышел
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
2
8
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
3
5
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
4
4
Въезд в Обнинск со стороны Калуги временно затруднен
5
2
Жители Обнинска жалуются на неработающие лифты и отсутствие воды
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
4
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
5
4
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.