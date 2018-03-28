|
28 марта 2018
МЧС
Система защиты от пожара в ТРК «Плаза» работает исправно!
Напомним, что соответствующее распоряжение о проведении подобных мероприятий выдал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
Первым объектом, оказавшимся в списке на проверку, стал ТРК «Плаза». Сотрудники прокуратуры города Обнинска совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы проверили работу системы оповещения, системы дымоудаления, правильность действий сотрудников центра при эвакуации посетителей и другое.
По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Обнинску Константина ПОПОВА, системы противопожарной защиты работают исправно, однако есть некоторые вопросы к действиям самого персонала.
К слову сказать, проверки носят внезапный характер. То есть на место ответственные лица приезжают без согласования с руководством.
Просмотров: 371
Последние новости из рубрики «МЧС»:
23 марта 2018
В Боровске готовятся к весеннему паводку
Несмотря на то, что на улице еще достаточно снега, в администрации Боровска уже начали подготовку к мероприятиям
23 марта 2018
Обнинцам лучше остаться дома на выходных
Похоже, зима совершенно не собирается покидать наукоград в ближайшее время. Недавняя оттепель снова сменяется
20 марта 2018
Обнинские спасатели тщетно пытались найти тонувшего подо льдом мужчину
На пульт диспетчера городской пожарной части – восьмого отряда ФПС по Калужской области по городу Обнинску
19 марта 2018
Под Обнинском сгорела дача и пострадал хозяин
Вчера в два часа дня обнинские пожарные помогали своим малоярославецким коллегам бороться с огнем в садовом
15 марта 2018
Обнинские спасатели готовы к возможным паводкам
Несмотря на то, что за окном середина марта, снега на улицах наукограда и прилегающих к нему территориях
14 марта 2018
Под Обнинском сгорела дача
На этой неделе обнинские пожарные боролись с огнем в садово-дачном товариществе «Химик-2». Дачный дом
7 марта 2018
Обнинские пожарные сумели спасти жилой дом
Сегодня утром в соседнем с Обнинском городе Жукове, на улице Большой Росляновке, случился пожар в жилом
6 марта 2018
Обнинск снова накроет снегопадом в ночь на восьмое марта
Как рассказал командир восьмого отряда ФПС Иван ДЬЯЧЕНКО, расслабляться коммунальщикам Обнинска да и
1 марта 2018
Рядом с Обнинском горит частный жилой дом
В данный момент обнинские спасатели занимаются тушением горящего жилого дома в деревне Доброе. Как проинформировали
2 марта 2018
Обнинские пожарные тушили на Киевке мусор
Сегодня обнинские пожарные получили информацию о том, что на Киевской трассе, в деревне Мишково, горит
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Ну и ну!
22 марта 2018
Заезжие циркачи пугают горожан
Лента новостей
28 марта 2018
При покупке наркотиков обнинцу помог мессенджер
Правоохранительные...
28 марта 2018
В Боровском районе прошли скорбные акции
Сегодня,...
28 марта 2018
Жители Обнинска жалуются на неработающие лифты и отсутствие воды
К...
28 марта 2018
Жительница Обнинска стала бронзовым призером чемпионата России
В...
27 марта 2018
Обнинские депутаты работают как метеоры
Сегодня...
27 марта 2018
За два дня обнинские дзюдоисты отвоевали у соперников несколько десятков медалей!
Минувшие...
27 марта 2018
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
Как...
27 марта 2018
Крышу на обнинской станции почти отремонтировали
Работы...
27 марта 2018
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
Как...
27 марта 2018
Жителю Балабанова грозит четыре года тюрьмы за кражу трех пачек кофе
На...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
2
8
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
3
5
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
4
4
Въезд в Обнинск со стороны Калуги временно затруднен
5
2
Жители Обнинска жалуются на неработающие лифты и отсутствие воды
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
4
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
5
4
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.