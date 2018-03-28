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28 марта 2018
ЖКХ
Жители Обнинска жалуются на неработающие лифты и отсутствие воды
К журналистам Obninsk.Name обратились сотрудники обнинского бизнес-центра «Капитал» и проинформировали, что у них в здании уже вторую неделю не работают лифты и второй день отсутствует холодная вода.
Как они сами пояснили, у комплекса несколько владельцев, и между ними, якобы, возникла какая-то несогласованность по ряду коммунальных вопросов. Также обратившиеся признались, что позвонили в ЕДДС города Обнинска и попросили разобраться в возникшей проблеме сотрудников МЧС.
Однако в ЕДДС данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. И отказались давать какие-либо разъяснения по данному вопросу. Так что пока ситуация остается без изменений.
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