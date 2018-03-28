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Обнинские зоозащитники поборются за городскую субсидию

28 марта 2018
Животные


Обнинские зоозащитники поборются за городскую субсидию

Очередной конкурс по предоставлению субсидий некоммерческим организациям стартовал в Обнинске во вторник 27 марта.

Больше полумиллиона рублей будет выделено на поддержку общественных инициатив.

Зоозащитный центр «Новый ковчег» на протяжении нескольких лет становился победителем этого конкурса и получал помощь из бюджета. В этом году, по словам руководителя центра Анны МОГИЛЬНЕР, зоозащитники также намерены побороться за деньги.

Как рассказала Анна Александровна журналистам портала Obninsk.Name, территория, которая была выделена для размещения животных, освоена практически наполовину.

- Но у нас основная проблема - это защита от шума. Тот шумозащитный экран, который мы сделали, он не очень помогает, - жалуется Могильнер, - но мы обещали дачникам это сделать и обязательство свое выполнили.

Улучшить положение мог бы экран по типу таких, как ставят вдоль шоссе, однако самый дешевый аналог этой конструкции стоит чуть меньше миллиона рублей, а таких денег, естественно, нет у зоозащитников.

К сожалению, по словам Анны Могильнер, даже победа в городском конкурсе не поможет зоозащитникам продвинуться в решении проблемы звукоизоляции.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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