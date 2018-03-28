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28 марта 2018
Животные
Обнинские зоозащитники поборются за городскую субсидию
Больше полумиллиона рублей будет выделено на поддержку общественных инициатив.
Зоозащитный центр «Новый ковчег» на протяжении нескольких лет становился победителем этого конкурса и получал помощь из бюджета. В этом году, по словам руководителя центра Анны МОГИЛЬНЕР, зоозащитники также намерены побороться за деньги.
Как рассказала Анна Александровна журналистам портала Obninsk.Name, территория, которая была выделена для размещения животных, освоена практически наполовину.
- Но у нас основная проблема - это защита от шума. Тот шумозащитный экран, который мы сделали, он не очень помогает, - жалуется Могильнер, - но мы обещали дачникам это сделать и обязательство свое выполнили.
Улучшить положение мог бы экран по типу таких, как ставят вдоль шоссе, однако самый дешевый аналог этой конструкции стоит чуть меньше миллиона рублей, а таких денег, естественно, нет у зоозащитников.
К сожалению, по словам Анны Могильнер, даже победа в городском конкурсе не поможет зоозащитникам продвинуться в решении проблемы звукоизоляции.
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