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На улицах Боровска появится больше видеокамер

29 марта 2018
Благоустройство


На улицах Боровска появится больше видеокамер

На данный момент на улицах районного центра уже имеется более 10 видеокамер.

Как рассказал заместитель главы администрации Боровска по вопросам ЖКХ Дмитрий ГОРОШКО, в этом году список городских мест, где ведется видеофиксация, пополнится еще несколькими адресами.

Это перекрестки ул. Некрасова и Берникова, ул. Некрасова и Калужской, еще одна видеокамера расположится в районе ЦРБ и ФОКа и на ул. Коммунистической возле автозаправки.

Также несколько мест, в которых в перспективе может появиться видеонаблюдение, сейчас прорабатывается. В частности, это касается перекрестка ул. Петра Шувалова и Калинина, а также в районе фабрики «Руно».

При этом, процесс установки видеофиксации в Боровске будет продолжен и в последующие годы, поскольку это значительно повышает раскрываемость нарушений правопорядка. Так, после появления камеры возле фонтана на перекрестке ул. Ленина и Мира, уже удалось раскрыть два факта вандализма. В первом случае, это были дети, во втором – подвыпивший мужчина.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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