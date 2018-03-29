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29 марта 2018
Власть
В мэрии решили экономить на электричестве
Дело не в том, что чиновники будут сидеть без света, они попросту воспользуются возможностями, которые дают высокие технологии.
Апгрейду подвергнутся 77 точечных, встраиваемых в потолок приборов. А 66 конструкций с люминесцентными лампами заменят на светодиодные аналоги. Последние по своей себестоимости, конечно, дороже, однако потребляют меньше электроэнергии, что в конечном итоге позволяет сэкономить на расходах.
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