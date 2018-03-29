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29 марта 2018
Экономика
Обнинское предприятие повысит заработную плату сотрудникам
Руководство обнинского предприятия ОНПП «Технология» обещает с апреля повысить заработную плату своим сотрудникам.
Как проинформировали в пресс-службе предприятия, в ближайшее время тарифные ставки для рабочих и должностные оклады для служащих там вырастут на 30%.
На предприятии впервые будет проведена индексация должностных окладов и тарифных ставок, рассчитанная по единому алгоритму.
И очень важно, что наиболее заметный рост заработной платы произойдет у низкооплачиваемых категорий сотрудников.
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