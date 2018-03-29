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В Заовражье жители новостройки хотят поменять управляющую компанию

29 марта 2018
ЖКХ


В Заовражье жители новостройки хотят поменять управляющую компанию

В городе уже давно сложилась практика, когда застройщик, сдавая дом в эксплуатацию, приводит туда свою управляющую компанию.

Ситуация на Ленина, 221 не стала исключением, однако такому решению воспротивились жильцы.

- Было много жалоб жителей в Госжилинспекцию. Надзорное ведомство отреагировало на это и посчитало ничтожным количество людей, участвующих в подписании протокола по выбору управляющей организации «УК Сервис 24», - пояснила начальник отдела по реализации жилищной политики Юлия БАРГАЕВА.

В соответствии с законом администрация объявила о конкурсной процедуре по выбору новой УК. По этой схеме управлению городского хозяйства приходится действовать уже не в первый раз, таким образом в мэрии стараются найти управленцев для ветхих домов, которые никто не хочет обслуживать. Но учитывая, что сейчас ищут коммунальщиков для нового дома, недостатка в претендентах быть не должно.

- На данный момент собственники не дремлют, а активно выбирают управляющую компанию. На прошлой неделе прошло три общих собрания собственников жилья, где присутствовали две управляющие компании, - рассказывает Баргаева.

Если собственники смогут договориться с коммунальщиками напрямую, конкурс по выбору управляющей компании будет отменен.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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