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Отца-алиментщика арестовали на десять суток

29 марта 2018
Силовики


Отца-алиментщика арестовали на десять суток

Нерадивый отец из Обнинска получил 10 суток административного ареста за неуплату алиментов годовалой дочери.

Как сообщают судебные приставы, девочка родилась в 2016 году. Сначала папаша платил ребенку незначительные суммы, а затем и вовсе прекратил переводить деньги. В итоге судебные приставы города составили в отношении бесшабашного родителя протокол об административном правонарушении.

Рассмотрев указанный документ, мировой судья признал данного гражданина виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Теперь у него будет достаточно времени, чтобы подумать о своем безответственном отношении к родной дочери.

При этом административное наказание не освобождает мужчину от оплаты текущей задолженности по алиментам, которая составляет 67 тысяч рублей, а также последующего содержания своего ребенка. В случае же если горе-отец не возьмется за ум, он будет привлечен уже к уголовной ответственности и может получить реальный тюремный срок.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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