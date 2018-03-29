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29 марта 2018
Силовики
Отца-алиментщика арестовали на десять суток
Нерадивый отец из Обнинска получил 10 суток административного ареста за неуплату алиментов годовалой дочери.
Как сообщают судебные приставы, девочка родилась в 2016 году. Сначала папаша платил ребенку незначительные суммы, а затем и вовсе прекратил переводить деньги. В итоге судебные приставы города составили в отношении бесшабашного родителя протокол об административном правонарушении.
Рассмотрев указанный документ, мировой судья признал данного гражданина виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Теперь у него будет достаточно времени, чтобы подумать о своем безответственном отношении к родной дочери.
При этом административное наказание не освобождает мужчину от оплаты текущей задолженности по алиментам, которая составляет 67 тысяч рублей, а также последующего содержания своего ребенка. В случае же если горе-отец не возьмется за ум, он будет привлечен уже к уголовной ответственности и может получить реальный тюремный срок.
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