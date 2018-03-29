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В Обнинске маршрутное такси попало в ДТП

29 марта 2018
Происшествия


В Обнинске маршрутное такси попало в ДТП

Сегодня в Обнинске, в районе северного въезда в город, случилась авария с участием общественного транспорта.

Маршрутное такси № 21 столкнулось с «Фордом».

На место были вызваны медики и спасатели городской пожарной части – восьмого отряда ФПС по Калужской области. Но, к счастью, их помощь не понадобилась. Автомобили не загорелись, и никто не пострадал. Разве что пассажиры маршрутки сильно перепугались и опоздали по своим делам. Сами же машины сильно покорежены.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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