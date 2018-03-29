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В администрации наградили самых креативных предпринимателей

29 марта 2018
Мероприятия


В администрации наградили самых креативных предпринимателей

Конкурс на самое яркое и праздничное оформление торговых залов и витрин проводился еще до Нового года, награды победителям продолжают вручать и по сей день.

Так, например, на сегодняшней встрече с предпринимателями начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ вручил почетные грамоты победителям регионального этапа.

Ими стали торговый центр «Экобазар», трактир «Гостиный двор», кафе «Ложка» и отель «Версаль».

Также, всех присутствующих пригласили принять участие в следующем конкурсе, посвященном празднованию Великой Победы.

Как заметила начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, это важный шаг не только с эстетической, но и с патриотической стороны.

- У нас растут дети, меняются поколения и очень важно лишний раз напомнить о том, кто действительно был победителем в этой войне, и какой ценой нам досталась эта победа, - заявила Анна Всеволодовна.

Хорошим примером, говорящим в пользу этой инициативы, можно назвать прошлогодний опыт, когда владельцы магазинов и заведений по проспекту Маркса украшали свои витрины фотографиями, картинам и даже просто рисунками детей, вызывая у проходящих горожан ощущение настоящего праздника.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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