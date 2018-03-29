|
29 марта 2018
Торговля
С балабановского рынка «выселят» двадцать торговых павильонов
В частности с территории торгового предприятия будет вывезено двадцать павильонов. Благодаря этому оставшиеся металлические конструкции можно будет расставить так, чтобы соблюсти требования пожарной безопасности. К исполнению работ сотрудники МУП готовы приступить в середине апреля.
Уменьшение палаток на территории ранка не приведет к снижению поступления средств от арендаторов. Как утверждает Борис Сергеев, палатки, готовящиеся к выселению, давно закрыты, а их владельцы имеют задолженность по оплате за пользование торговой площадью.
Светлана ЗАЦАРИННА
Просмотров: 142
Последние новости из рубрики «Торговля» и по тэгам #Балабаново, #рынок, #порядок, #аренда:
29 марта 2018
ТЦ «Капитал» в Обнинске ждет скорая проверка пожарной безопасности
Как уже сообщалось ранее на нашем портале, из-за конфликта между собственниками по коммунальным вопросам
29 марта 2018
Обнинцев пригласили на предпасхальную ярмарку
В эту субботу, 31-го марта в Обнинске состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.
28 марта 2018
Администрация дождалась письма
Больше месяца балабановские чиновники находились в неопределенности, ожидая от федерального казенного
29 марта 2018
В «Балабаново City» боятся чужого снега
Представители управляющей компании, обслуживающей новый микрорайон "Балабаново City", сообщили
26 марта 2018
Балабановские дети вновь рискуют жизнью
В соседнем с Обнинском Балабанове жителям города вновь приходится рисковать собственной жизнью из-за
27 марта 2018
Ленин вышел из тени
В соседнем с Обнинском Балабанове активно идёт опиловка старых и больных деревьев. В рамках этой работы
27 марта 2018
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
Как известно, после пожара в кемеровском торговом центре мэр Обнинска Владислав ШАПША попросил сотрудников
27 марта 2018
Жителю Балабанова грозит четыре года тюрьмы за кражу трех пачек кофе
На днях в дежурную часть МВД по Боровскому району поступило сообщение о краже от одного из сетевых магазинов.
26 марта 2018
В Балабанове взялись за снег
Администрация Балабанова в очередной раз напомнила управляющим компаниям и ООО «Динас-сервис» о необходимости
25 марта 2018
Балабановцы узнают всё
В соседнем с Обнинском Балабанове на улицах города начали устанавливать информационные доски. Несколько
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
Самое читаемое
Ну и ну!
22 марта 2018
Заезжие циркачи пугают горожан
Люди
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Лента новостей
29 марта 2018
В Обнинске маршрутное такси попало в ДТП
Сегодня...
29 марта 2018
В администрации наградили самых креативных предпринимателей
Конкурс...
29 марта 2018
На улицах Боровска появится больше видеокамер
На...
29 марта 2018
Отца-алиментщика арестовали на десять суток
Нерадивый...
28 марта 2018
При покупке наркотиков обнинцу помог мессенджер
Правоохранительные...
28 марта 2018
В Боровском районе прошли скорбные акции
Сегодня,...
28 марта 2018
Жители Обнинска жалуются на неработающие лифты и отсутствие воды
К...
28 марта 2018
Жительница Обнинска стала бронзовым призером чемпионата России
В...
27 марта 2018
Обнинские депутаты работают как метеоры
Сегодня...
27 марта 2018
За два дня обнинские дзюдоисты отвоевали у соперников несколько десятков медалей!
Минувшие...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
2
6
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
3
3
Жители Обнинска жалуются на неработающие лифты и отсутствие воды
4
2
Жительница Обнинска стала бронзовым призером чемпионата России
5
2
В Обнинске на отлов бродячих животных выделили 325 тысяч рублей
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
4
8
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
5
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.