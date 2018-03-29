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С балабановского рынка «выселят» двадцать торговых павильонов

29 марта 2018
Торговля


С балабановского рынка «выселят» двадцать торговых павильонов

Как сегодня сообщил директор МУП «МФЦОН г. Балабаново» Борис СЕРГЕЕВ, скоро на городском рынке произойдут большие перемены.

В частности с территории торгового предприятия будет вывезено двадцать павильонов. Благодаря этому оставшиеся металлические конструкции можно будет расставить так, чтобы соблюсти требования пожарной безопасности. К исполнению работ сотрудники МУП готовы приступить в середине апреля.

Уменьшение палаток на территории ранка не приведет к снижению поступления средств от арендаторов. Как утверждает Борис Сергеев, палатки, готовящиеся к выселению, давно закрыты, а их владельцы имеют задолженность по оплате за пользование торговой площадью.


Светлана ЗАЦАРИННА
 
 
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