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29 марта 2018
Медицина
Главный врач обнинской КБ № 8 пообщается с жителями наукограда в рамках ежемесячного приема граждан.
Отметим, что для того, чтобы попасть на прием к главному врачу, в обязательном порядке необходимо предварительно записаться на встречу. Сделать это можно по телефону 8 (484) 39-4-35-45, в понедельник, вторник и четверг с 14:00 до 17:00, а также в пятницу с 15:00 до 18:00.
Игорь Владимирович примет граждан и постарается ответить на их вопросы 17-го апреля.
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