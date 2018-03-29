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Обнинцев пригласили на предпасхальную ярмарку

29 марта 2018
Торговля


Обнинцев пригласили на предпасхальную ярмарку

В эту субботу, 31-го марта в Обнинске состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.

Отметим, что в этот раз ярмарка будет носить предпасхальный характер.

Как и обычно, обнинцы смогут приобрести товары региональных производителей, начиная от мяса животных и птиц, заканчивая овощами. Кроме того, на ярмарке можно будет купить и сельскохозяйственный инвентарь.

В свою очередь, сотрудники управления потребительского рынка, транспорта и связи обратились к владельцам автомобильного транспорта и попросили их парковаться на свободных местах и стоянках у городского дворца культуры и не создавать заторов и неудобств посетителям ярмарки.

Как и в прошлые разы, сельхозярмарка состоится у магазина «Самсон» на пересечении улиц Комарова и Гурьянова. Начало в 9:00.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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