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29 марта 2018
Люди
Назначен новый генеральный директор издательского дома «Мак-Медиа»
На этом посту он сменил Антона СУХАНОВА, который на днях объявил коллективу о своем уходе: - Я принял решение покинуть пост генерального директора и продать свою долю в предприятии моим партнерам Евгению Серкину и Елене Зуевой. Откровенно говоря, мне просто надоело работать в средствах массовой информации, хочу попробовать себя в чем-нибудь другом. С Евгением и Еленой мы трудились бок о бок 18 лет, прошли очень тяжелый и непростой путь, всегда действовали вместе и сообща. Они настоящие профессионалы, поэтому предприятие остается в надежных руках. Абсолютно уверен: все, что мы делали, будет не только приумножено, но и масштабно развернуто на территории Калужской области.
СПРАВКАООО «Мак-Медиа» – крупнейший в Калужской области издательский дом. Основан в 2005 году Антоном Сухановым, Еленой Зуевой и Евгением Серкиным. Сегодня «Мак-Медиа» выпускает еженедельники «Вы и Мы», «Неделя Обнинска», «Неделя Боровского района», журнал «ОбнинскLIFE». Ведет новостной портал города Obninsk.Name, сайт pressaobninsk.ru и ряд других интернет-проектов.
Евгений СЕРКИН имеет почти двадцатилетний опыт работы в издательском бизнесе. Закончил филологический факультет Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск), отделение рекламы и связей с общественностью. В «Мак-Медиа» работает с момента его основания.
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