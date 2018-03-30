|
30 марта 2018
Власть
Николай Калиничев активно включился в решение проблем Боровского района
Боровские депутаты провели очередное заседание, где утвердили состав комиссии и положение по определению нового главы администрации Боровского района.
Конкурс пройдет с 17 по 19 апреля и будет включать в себя два этапа: оценка документов (принимаются с 30 марта по адресу: ул. Советская, 4, каб. 21) и личные собеседования.
На заседании местных депутатов также присутствовал и недавно назначенный временно исполняющий обязанности главы администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, который достаточно активно участвовал в обсуждении вопросов повестки заседания.
Например, народных избранников сильно взволновала реорганизация пенсионного фонда в Калужской области, в связи с чем пенсионное отделение Боровского района должно стать частью обнинского. В результате этих изменений в Боровске и Балабанове должно остаться не больше 4-5 специалистов фонда.
После жарких споров депутатов и представителей пенсионного фонда о том, скажется ли это на качестве работы с населением, Николай Александрович выступил с предложением лично поучаствовать в решении данной проблемы.
– Для того, чтобы сохранить здесь максимальное количество людей, я готов, если это потребуется, от лица общественности района съездить к руководству федерального пенсионного фонда и попытаться отстоять там нашу позицию, – заявил Николай Калиничев.
Также в конце заседания он продиктовал депутатам номер своего мобильного телефона и попросил их звонить по возникающим вопросам.
Просмотров: 50
Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #депутаты, #заседание, #боровск:
29 марта 2018
В мэрии решили экономить на электричестве
Дело не в том, что чиновники будут сидеть без света, они попросту воспользуются возможностями, которые
29 марта 2018
На улицах Боровска появится больше видеокамер
На данный момент на улицах районного центра уже имеется более 10 видеокамер. Как рассказал заместитель
26 марта 2018
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
Такое распоряжение дал сегодня губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ после ужасной трагедии
27 марта 2018
Обнинские депутаты работают как метеоры
Сегодня депутаты Обнинского городского Собрания побили все рекорды. Заседание Горсобрания они провели
26 марта 2018
Юристов Горсобрания хотят порадовать ремонтом
Обновить избранники народа решили 405 кабинет. Причем ремонтировать подрядчикам предстоит все и сразу,
23 марта 2018
Идеи по Городищу обсудят с боровчанами
В соседнем с Обнинском Боровске определились с концепцией благоустройства общественной зоны, которую
23 марта 2018
В Боровске готовятся к весеннему паводку
Несмотря на то, что на улице еще достаточно снега, в администрации Боровска уже начали подготовку к мероприятиям
23 марта 2018
Боровчанам вновь предложили жаловаться на сосульки
Неустойчивая температура, которая явила себя в марте, стала причиной образования наледи на тротуарах
21 марта 2018
В Боровске стало светлее
Проблемы с подачей электричества – одна из проблем, которая знакома практически всем поселениям Боровского
21 марта 2018
Водители обнинских маршруток опять чудят
В Обнинске стоимость проезда в маршрутных такси повысилась, но качество обслуживания пассажиров ничуть
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
Самое читаемое
Ну и ну!
22 марта 2018
Заезжие циркачи пугают горожан
Люди
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Лента новостей
29 марта 2018
В Обнинске маршрутное такси попало в ДТП
Сегодня...
29 марта 2018
В администрации наградили самых креативных предпринимателей
Конкурс...
29 марта 2018
В «Балабаново City» боятся чужого снега
Представители...
29 марта 2018
Отца-алиментщика арестовали на десять суток
Нерадивый...
28 марта 2018
При покупке наркотиков обнинцу помог мессенджер
Правоохранительные...
28 марта 2018
В Боровском районе прошли скорбные акции
Сегодня,...
28 марта 2018
Жители Обнинска жалуются на неработающие лифты и отсутствие воды
К...
28 марта 2018
Жительница Обнинска стала бронзовым призером чемпионата России
В...
27 марта 2018
За два дня обнинские дзюдоисты отвоевали у соперников несколько десятков медалей!
Минувшие...
27 марта 2018
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
Как...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
2
6
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
3
3
Жители Обнинска жалуются на неработающие лифты и отсутствие воды
4
2
Жительница Обнинска стала бронзовым призером чемпионата России
5
1
Обнинские бизнесмены собрались в администрации обсудить вопросы безопасности
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
4
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
5
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.