Обнинск
Новости
Николай Калиничев активно включился в решение проблем Боровского района

30 марта 2018
Власть


Николай Калиничев активно включился в решение проблем Боровского района

Боровские депутаты провели очередное заседание, где утвердили состав комиссии и положение по определению нового главы администрации Боровского района.

Конкурс пройдет с 17 по 19 апреля и будет включать в себя два этапа: оценка документов (принимаются с 30 марта по адресу: ул. Советская, 4, каб. 21) и личные собеседования.

На заседании местных депутатов также присутствовал и недавно назначенный временно исполняющий обязанности главы администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, который достаточно активно участвовал в обсуждении вопросов повестки заседания.

Например, народных избранников сильно взволновала реорганизация пенсионного фонда в Калужской области, в связи с чем пенсионное отделение Боровского района должно стать частью обнинского. В результате этих изменений в Боровске и Балабанове должно остаться не больше 4-5 специалистов фонда.

После жарких споров депутатов и представителей пенсионного фонда о том, скажется ли это на качестве работы с населением, Николай Александрович выступил с предложением лично поучаствовать в решении данной проблемы.

– Для того, чтобы сохранить здесь максимальное количество людей, я готов, если это потребуется, от лица общественности района съездить к руководству федерального пенсионного фонда и попытаться отстоять там нашу позицию, – заявил Николай Калиничев.

Также в конце заседания он продиктовал депутатам номер своего мобильного телефона и попросил их звонить по возникающим вопросам.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 50

Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #депутаты, #заседание, #боровск:


29 марта 2018

В мэрии решили экономить на электричестве
Дело не в том, что чиновники будут сидеть без света, они попросту воспользуются возможностями, которые...
29 марта 2018

На улицах Боровска появится больше видеокамер
На данный момент на улицах районного центра уже имеется более 10 видеокамер. Как рассказал заместитель...
26 марта 2018

В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
Такое распоряжение дал сегодня губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ после ужасной трагедии...
27 марта 2018

Обнинские депутаты работают как метеоры

Сегодня депутаты Обнинского городского Собрания побили все рекорды. Заседание Горсобрания они провели...
26 марта 2018

Юристов Горсобрания хотят порадовать ремонтом
Обновить избранники народа решили 405 кабинет. Причем ремонтировать подрядчикам предстоит все и сразу,...
23 марта 2018

Идеи по Городищу обсудят с боровчанами
В соседнем с Обнинском Боровске определились с концепцией благоустройства общественной зоны, которую...
23 марта 2018

В Боровске готовятся к весеннему паводку
Несмотря на то, что на улице еще достаточно снега, в администрации Боровска уже начали подготовку к мероприятиям...
23 марта 2018

Боровчанам вновь предложили жаловаться на сосульки
Неустойчивая температура, которая явила себя в марте, стала причиной образования наледи на тротуарах...
21 марта 2018

В Боровске стало светлее
Проблемы с подачей электричества – одна из проблем, которая знакома практически всем поселениям Боровского...
21 марта 2018

Водители обнинских маршруток опять чудят
В Обнинске стоимость проезда в маршрутных такси повысилась, но качество обслуживания пассажиров ничуть...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.