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30 марта 2018
Благоустройство
Обнинским бизнесменам посоветовали привести предприятия в порядок
На совещании с руководителями предприятий потребительского рынка среди прочих вопросов было затронуто и начало месячника по благоустройству, в рамках которого городские предприятия, как правило, организуют среди своих сотрудников субботники.
По словам начальника управления потребительского рынка, транспорта и связи Анны КРАСИКОВОЙ, каждый год, как только начинает сходить снег, большая часть территорий наукограда предстает перед горожанами не в лучшем виде, и с этим необходимо оперативно бороться.
- Часто можно заметить облупившуюся краску, обваливающиеся козырьки, грязные витрины и неопрятные входные группы. Давайте не будем дожидаться, пока горожане начнут жаловаться, а своевременно все приведем в порядок, это в ваших же интересах, - обратилась к предпринимателям Анна Всеволодовна.
То же самое касается и прилегающих к предприятиям территорий. Сотрудники управления обратились к бизнесменам с просьбой не прятаться за отговоркой, что уборка этих участков не входит в их обязанности, а найти время, чтобы вывести своих сотрудников и навести порядок.
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