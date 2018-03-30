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Больше миллиона рублей в Обнинске уйдет на покраску заборов

30 марта 2018
Благоустройство


Больше миллиона рублей в Обнинске уйдет на покраску заборов

Мода на установку ограждений вдоль дорог выливается в увеличение расходов на содержание этих конструкций.

Волну возмущений вызвали металлические заборы, недавно установленные на автобусных остановках. В социальных сетях свою позицию яростно отстаивали как противники, так и сторонники конструкций.

Если целесообразность их до сих пор остается под вопросом, то внешний вид не вызывает разногласий. Металлические заборы, установленные буквально недавно, уже изъедены ржавчиной, чего уж говорить о состоянии тех, которые стоят по несколько лет.

В бюджете города заложены средства на покраску металлических конструкций. На эти цели предполагается потратить один миллион 149 тысяч рублей. На все про все подрядчику отпущено три месяца. По графику обновлять ограждения по проспекту Маркса он может 35 дней, а по улице Королева -15. Так что на скорое преображение заборов обнинцы могут не рассчитывать.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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