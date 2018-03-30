Больше миллиона рублей в Обнинске уйдет на покраску заборов

Мода на установку ограждений вдоль дорог выливается в увеличение расходов на содержание этих конструкций.Волну возмущений вызвали металлические заборы, недавно установленные на автобусных остановках. В социальных сетях свою позицию яростно отстаивали как противники, так и сторонники конструкций.Если целесообразность их до сих пор остается под вопросом, то внешний вид не вызывает разногласий. Металлические заборы, установленные буквально недавно, уже изъедены ржавчиной, чего уж говорить о состоянии тех, которые стоят по несколько лет.В бюджете города заложены средства на покраску металлических конструкций. На эти цели предполагается потратить один миллион 149 тысяч рублей. На все про все подрядчику отпущено три месяца. По графику обновлять ограждения по проспекту Маркса он может 35 дней, а по улице Королева -15. Так что на скорое преображение заборов обнинцы могут не рассчитывать.



Мы в соцсетях: Facebook Twitter Google+ ВКонтакте МойМир Одноклассники LiveJournal Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+ Учредитель - ООО "Мак-Медиа"

Главный редактор - Серкин Е.А.



Адрес редакции:

249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.

Телефоны:

(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

E-mail:



Свидетельство о регистрации СМИот 30.04.2015 г.Учредитель - ООО "Мак-Медиа"Главный редактор - Серкин Е.А.249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).



При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.



При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».



Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией. Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.