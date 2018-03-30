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30 марта 2018
Фоторепортаж
В ТРК «Триумф-Плаза» провели мастер-класс по безопасности
Сюда приезжают и посетители из соседних городов, ведь развлекательного комплекса подобного масштаба в округе больше нет. Сейчас в социальных сетях появилось множество постов, рассказывающих о недоработках системы в обнинском комплексе. Однако мы решили не поддаваться панике диванных экспертов, а напрямую задать все вопросы тем, кто отвечает за пожарную безопасность на этом объекте.
В самой «Плазе» заверяют, что буквально несколько месяцев назад торговый комплекс на предмет пожарной безопасности совместно проверили МЧС и прокуратура. Да и внутренние учения персонала тоже проходят регулярно. Хорошей отработкой в жизненной ситуации в «Плазе» стала ноябрьская эвакуация после сообщения неизвестным о заложенном взрывном устройстве.
По словам специалистов, эвакуация людей будет происходить через специальные выходы, обозначенные информационными табличками. Причем идти по всему коридору, чтобы найти спасительную дверь, посетителям не придется. На третьем этаже, например, целых семь эвакуационных выходов, а на первом – девять.
- Путями эвакуации не являются ни лифты, ни эскалаторы, - объясняет инженер по пожарной безопасности компании «Русский Дом» Олеся СМОЛЯК. – При пожаре эскалаторы тут же остановятся, а лифты уйдут на первый этаж.
- На каждом этаже находится множество огнетушителей, кроме общественных зон они есть у каждого арендатора. У каждого эвакуационного выхода есть трубка внутренней связи. Даже если вы потерялись и не знаете, куда идти, вы можете спокойно поднять трубочку, и через пару секунд вам ответит диспетчер. Кроме того, имеются пожарные краны, их порядка пятисот в торговом комплексе и 170 – в фитнес-центре, - объясняет Олеся Анатольевна.
Есть в «Плазе» и автоматическая система пожаротушения. Достаточно поднять голову кверху, и за решетками потолка можно увидеть сплошь и рядом белые плафоны с моргающими лампочками.
Зная, как устроена система пожаротушения и эвакуации граждан в «Плазе», сотрудники комплекса уверенно говорят, что не боятся приводить своих детей сюда. И это, пожалуй, лучший аргумент в пользу безопасности посетителей.
Фоторепортаж о пожарной безопасности в ТРК «Триумф-Плаза» смотрите на сайте pressaobninsk.ru
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