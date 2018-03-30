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30 марта 2018
Культура
В субботу Обнинск посетят артисты Истринского драмтеатра
В интерактивном спектакле по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению» зрителей ждут песни, танцы, остроумный сюжет, яркие декорации. Дети и взрослые смогут принять активное участие в спектакле вместе с героями.
Режиссер-постановщик - Виктория ПУЧКОВА, художник спектакля - Наталья ВОЙНОВА, художественный руководитель театра - Заслуженный работник культуры Московской области Алексей ГУБИН, директор театра – Андрей СОКОЛОВ.
Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно узнать в кассах кинотеатра «Мир».
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