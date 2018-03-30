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В субботу Обнинск посетят артисты Истринского драмтеатра

30 марта 2018
Культура


В субботу Обнинск посетят артисты Истринского драмтеатра

31 марта в кинотеатре «Мир» в рамках федерального проекта «Театры малых городов» пройдет показ музыкальной сказки для детей «Емеля или по щучьему велению» в постановке Истринского драматического театра.

В интерактивном спектакле по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению» зрителей ждут песни, танцы, остроумный сюжет, яркие декорации. Дети и взрослые смогут принять активное участие в спектакле вместе с героями.

Режиссер-постановщик - Виктория ПУЧКОВА, художник спектакля - Наталья ВОЙНОВА, художественный руководитель театра - Заслуженный работник культуры Московской области Алексей ГУБИН, директор театра – Андрей СОКОЛОВ.

Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно узнать в кассах кинотеатра «Мир».

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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