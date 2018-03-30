Обнинск
Новости
Пустые тюбики клея в магазинах Обнинска

30 марта 2018
Торговля


Пустые тюбики клея в магазинах Обнинска

Сегодня житель Обнинска Сергей П. обратился к корреспонденту Obninsk.Name с проблемой: мужчина никак не мог купить в городе качественный клей «Супер-момент» в маленьком тюбике.

Оказывается, найти его в наукограде не так-то просто.

– Сначала я приобрел его за 70 рублей в одном из магазинов на Аксенова. Приехал домой и выяснилось, что тюбик пуст. Вернулся назад, рассказал об этом продавцу и тот согласился произвести возврат. Затем я купил этот же клей уже за 55 рублей в газетном киоске в районе Технопарка. Причем вскрыл его в присутствии продавца и тюбик снова оказался пустым. В третий раз история повторилась, когда я отправился за клеем на ближайший рынок. Я в шоке! Такого я еще не видел в своей жизни, – рассказал нам мужчина.

Правда, надо отдать должное, никто из продавцов с ним не спорил. И все вежливо возвращали деньги. А еще чуть позже Сергей признался, что все-таки приобрел нормальный клей в магазине «Павлин». С чем мы его и поздравили.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 229

Последние новости из рубрики «Торговля» и по тэгам #клей, #магазин, #покупка:


29 марта 2018

ТЦ «Капитал» в Обнинске ждет скорая проверка пожарной безопасности
Как уже сообщалось ранее на нашем портале, из-за конфликта между собственниками по коммунальным вопросам...
29 марта 2018

С балабановского рынка «выселят» двадцать торговых павильонов
Как сегодня сообщил директор МУП «МФЦОН г. Балабаново» Борис СЕРГЕЕВ, скоро на городском рынке произойдут...
29 марта 2018

Обнинцев пригласили на предпасхальную ярмарку
В эту субботу, 31-го марта в Обнинске состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.
27 марта 2018

Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
Как известно, после пожара в кемеровском торговом центре мэр Обнинска Владислав ШАПША попросил сотрудников...
15 марта 2018

В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов...
12 марта 2018

В борьбе с НТО в Балабанове повисла пауза
По информации, озвученной на планерке руководителей города Балабаново, обслуживающее федеральную трассу...
8 марта 2018

Обнинцы предпочитают брать цветы у лоточников
Такой праздник, как Международный Женский День невозможно представить без цветочного букетов и большинство...
7 марта 2018

В Обнинске не будут “жестить” с уличными торговцами цветами
Не секрет, что в преддверии Международного женского дня торговцы цветами активизируются. Это как раз...
5 марта 2018

В окрестностях Обнинска развернули торговлю самогонными апаратами и дровами
Бдительные обнинцы направили обращение в адрес сотрудников управления потребительского рынка, транспорта...
24 февраля 2018

Полиция выявила в магазинах контрафактные сигареты и выпивку
В Обнинске и его окрестностях полицией активно ведется работа по выявлению фактов реализации товаров...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.