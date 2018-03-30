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30 марта 2018
Торговля
Пустые тюбики клея в магазинах Обнинска
Сегодня житель Обнинска Сергей П. обратился к корреспонденту Obninsk.Name с проблемой: мужчина никак не мог купить в городе качественный клей «Супер-момент» в маленьком тюбике.
Оказывается, найти его в наукограде не так-то просто.
– Сначала я приобрел его за 70 рублей в одном из магазинов на Аксенова. Приехал домой и выяснилось, что тюбик пуст. Вернулся назад, рассказал об этом продавцу и тот согласился произвести возврат. Затем я купил этот же клей уже за 55 рублей в газетном киоске в районе Технопарка. Причем вскрыл его в присутствии продавца и тюбик снова оказался пустым. В третий раз история повторилась, когда я отправился за клеем на ближайший рынок. Я в шоке! Такого я еще не видел в своей жизни, – рассказал нам мужчина.
Правда, надо отдать должное, никто из продавцов с ним не спорил. И все вежливо возвращали деньги. А еще чуть позже Сергей признался, что все-таки приобрел нормальный клей в магазине «Павлин». С чем мы его и поздравили.
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