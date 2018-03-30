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«Комфортный город» пообещал расчистить тротуар после пинка из мэрии

30 марта 2018
Дороги


«Комфортный город» пообещал расчистить тротуар после пинка из мэрии

Сегодня на улице Усачева прошло выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

Поводом для этого стало обращения жителя микрорайона «Зеленый остров». Мужчина указал чиновникам, что состояние дороги из бетонных плит, ведущей в микрорайон, попросту опасно для людей.

На этот строительный проезд горожане жалуются давно, однако зима усугубила ситуацию. Из-за заваленного снегом тротуара люди вынуждены идти по проезжей части хоть днем, хоть ночью. Учитывая, что освещения на участке нет, попасть под колеса автомобиля здесь можно легко.

Строительство этой дороги – часть обязательств застройщика микрорайона «Зеленый остров», компании «Комфортный город». Представитель последней тоже присутствовал на встрече и пообещал расчистить тротуар от снега в считанные дни, заметив, что проблем с этим нет. Одно остается непонятным: что же мешало бизнесменам сделать это раньше, или они ждали весны, когда природа все сделает за них?

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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